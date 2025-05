Presidente do Fed de NY diz que não há saída significativa de ativos dos EUA no momento

Williams disse que, mesmo com o aumento dos rendimentos relacionado a essa situação, os rendimentos dos Treasuries têm se mantido, em sua maior parte, dentro de uma faixa. Ele também disse que quando se trata de mercados de renda fixa "essenciais", como o mercado de Treasuries, o setor tem "funcionado muito bem".

Ele também afirmou que "a economia está indo muito bem" no momento, em meio a muita incerteza e alguns sinais nos dados recentes de que pode haver problemas no futuro. A taxa de juros do Fed é ligeiramente restritiva ao crescimento e está "bem posicionada" para o que está por vir, disse ele.

"Levará algum tempo para termos uma visão clara" sobre como a economia está se saindo, dadas todas as mudanças nas políticas do governo, e "podemos levar o tempo que for preciso" para descobrir qual é a posição da política monetária.

Ele afirmou que a clareza sobre o impacto de fatores como o aumento das tarifas implementadas pelo governo do presidente Donald Trump não virá rapidamente.

(Por Michael S. Derby)