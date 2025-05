Projeto de lei tributária de Trump é aprovado em painel e avança para Congresso dos EUA

"Progredimos neste fim de semana... mas não fomos longe o suficiente", disse o deputado Chip Roy, um desses quatro, a repórteres depois que o painel aprovou o projeto de lei.

Uma possível votação sobre a aprovação na Câmara dos Deputados pode ocorrer ainda nesta semana.

Analistas apartidários dizem que o projeto de lei acrescentará de US$3 trilhões a US$5 trilhões à dívida de US$ 36,2 trilhões do país na próxima década. A Moody's citou o aumento da dívida, que, segundo ela, está a caminho de atingir 134% do PIB até 2035, para sua decisão na sexta-feira de rebaixar a recomendação de crédito dos EUA.

A medida prorrogará os cortes de impostos de Trump de 2017, sua principal conquista legislativa no primeiro mandato, reduzirá os impostos sobre a renda de horas extras - ambas promessas de campanha -, aumentará os gastos com defesa e fornecerá mais fundos para sua repressão na fronteira e à imigração.

Os mais linha dura querem cortes maiores no programa de saúde Medicaid para norte-americanos de baixa renda e a revogação completa dos créditos fiscais verdes implementados pelos democratas.

A aprovação do painel orçamentário envia a legislação para o Comitê de Regras da Câmara, que avaliará emendas para alterar a legislação enquanto a prepara para uma votação em plenário sobre a aprovação. Johnson está fazendo pressão para obter a aprovação total da Câmara antes do feriado do Memorial Day dos EUA, em 26 de maio.