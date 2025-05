SAIBA MAIS-Clube dos países com nota de crédito "Aaa" está diminuindo

O rebaixamento dos EUA é potencialmente mais significativo porque já aumentou a preocupação com a política comercial norte-americana e com o status do dólar como moeda de reserva global.

2/ Quais governos têm agora uma nota de crédito "Aaa"?

O clube do "Aaa" vem diminuindo há anos.

Com a perda da última nota "Aaa" remanescente pelos EUA, o grupo de países com as classificações mais altas das três maiores agências é de 11, contra mais de 15 antes da crise financeira de 2007-8.

Suas economias representam um pouco mais de 10% da produção global total.

Na Europa, a Alemanha, a Suíça e a Holanda são as maiores economias com a nota mais alta.