Senadora dos EUA questiona JBS sobre doações para fundo de posse de Trump

Por Leah Douglas

WASHINGTON (Reuters) - A senadora norte-americana Elizabeth Warren está pressionando a empresa brasileira JBS SA a explicar sua doação de US$5 milhões para o Comitê de Posse Trump-Vance e se o dinheiro envolveu a recente aprovação do governo Trump de sua listagem na Bolsa de Valores de Nova York.

A JBS, maior empresa de carnes do mundo, recebeu em abril aprovação da Comissão de Valores Mobiliários para listar suas ações no Brasil e em Nova York, após anos de tentativas. A doação da empresa para as festividades de posse do presidente Donald Trump em janeiro foi a maior de todos os doadores.