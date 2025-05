Wall St cai após rebaixamento dos EUA pela Moody's

"Não há nada de novo, mas isso está colocando de volta no foco uma série de coisas com as quais o mercado tem se preocupado com razão", disse Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird.

"As questões do comércio mantêm os mercados voláteis, mas esta manhã, em particular, o assunto é o rebaixamento da Moody's."

As preocupações com o déficit cada vez maior dos EUA estão no centro das atenções com o projeto de lei de corte de impostos do presidente dos EUA, Donald Trump - que as brigas internas republicanas sobre cortes de gastos haviam paralisado por dias - obtendo aprovação de um importante comitê do Congresso no domingo.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,52%, para 42.432,34 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,93%, a 5.902,96 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 1,34%, para 18.953,61 pontos.

Dez dos 11 subsetores do S&P caíam, sendo os de consumo discricionário e energia os de pior desempenho.