700 mil 'vacas fantasmas' e fortuna sumida: o escândalo do gado no Uruguai

O primeiro indício do escândalo na Conexión Ganadera ocorreu em 28 de novembro do ano passado, quando um carro Tesla Model 3 bateu a 211 quilômetros por hora na pequena cidade de Florida, na região central do Uruguai. Atrás do volante estava Gustavo Basso, um dos coproprietários da Conexión Ganadera, que havia crescido muito desde sua abertura em 1999.

Semanas depois que ele dirigiu seu carro contra um veículo de construção estacionado, os investidores começaram a relatar que seus pagamentos do esquema de gado estavam atrasados e, em janeiro, a empresa confirmou que faltavam quase US$ 250 milhões (R$ 1,4 milhão). Em abril, um médico legista concluiu que Basso havia morrido por suicídio.

A Conexión Ganadera foi um dos três fundos que começaram a alertar no final do ano passado que não estavam conseguindo cumprir suas obrigações com os investidores. Eles estavam com pouco dinheiro, o que atribuíam ao clima adverso (houve uma seca em 2022-23) e às difíceis condições do mercado.

No final de janeiro, os investidores estavam se esforçando para retirar suas economias em meio a relatos de fraude. Alguns entraram com ações judiciais por fraude, o que levou a um processo de falência e a uma investigação oficial da Promotoria de Crimes de Lavagem de Dinheiro do Uruguai, que continua em andamento. O promotor não quis comentar à Reuters.

Pablo Carrasco, da Conexión Ganadera, nega as alegações de fraude. Os advogados que representam a Conexión Ganadera disseram que não poderiam comentar sobre os procedimentos legais até que o depoimento fosse dado no tribunal. O advogado do Grupo Larrarte disse que a empresa estava cooperando totalmente com as autoridades. A República Ganadera não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

Políticos, apresentadores de rádio, aposentados e até mesmo padres estão entre os milhares de pessoas que agora tentam recuperar suas economias - e seu gado "fantasma" desaparecido, cujo número está se mostrando difícil de determinar.