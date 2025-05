Ações de educação recuam com receio sobre efeito de novas regras para EaD em margens

Analistas do Citi também estimam uma potencial erosão da lucratividade com as mudanças, mas destacam que o novo marco deve ajudar a racionalizar as condições competitivas no setor.

Para analistas do Safra, o novo marco reduz a incerteza regulatória, e as mudanças provavelmente não serão tão graves quanto o mercado esperava.

Com base na exposição de cada empresa a alunos de EaD nos programas que enfrentam restrições, os analistas do Safra veem Anima como a ação menos impactada, Cogna e Yduqs com exposição moderada à nova regulamentação, e Vitru como a empresa mais exposta.