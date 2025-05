Ações europeias fecham perto de pico em 9 semanas, com impulso de papéis de serviços públicos e telecomunicações

Por Sruthi Shankar e Ragini Mathur e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias fecharam nos maiores níveis em quase nove semanas nesta terça-feira, com empresas de serviços públicos e de telecomunicações na liderança dos ganhos, enquanto alguns balanços corporativos positivos também melhoraram o humor do mercado.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,73%, a 554,02 pontos, depois de atingir o maior nível em oito semanas.