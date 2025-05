Avanço da Petrobras na Foz do Amazonas eleva atratividade de leilão da ANP, diz IBP

A Bacia da Foz do Rio Amazonas é conhecida por um grande potencial para descobertas de petróleo, diante de achados em áreas análogas na Guiana e no Suriname, mas com enormes desafios socioambientais. A Petrobras busca há anos uma licença para perfurar a região e o Ibama não tem um prazo para decidir.

Documentos vistos pela Reuters mostraram que o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, advertiu em sua decisão da véspera contra a "multiplicação desordenada de futuras solicitações de licenças ambientais" na Bacia da Foz do Amazonas e defendeu estudos ambientais mais complexos que englobem toda a área.

Além da Foz, a ANP também vai ofertar no leilão áreas em outras quatro bacias, sendo elas Santos, Pelotas e Potiguar, no mar, e Parecis, em terra, somando um total de 16 setores, com diversos blocos exploratórios.

Ardenghy evitou falar sobre quais as áreas do leilão poderiam gerar mais interesse do mercado, mas adiantou não ver um impacto negativo de um recente recuo dos preços do petróleo no mercado internacional.

"A gente vê isso (queda dos preços do petróleo) como algo conjuntural, ligado mais à geopolítica, à questão da China, dos Estados Unidos, mas a tendência é que o consumo de petróleo continue grande", afirmou.

NECESSIDADE DE NOVAS RESERVAS