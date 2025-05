BC altera dinâmica de monitoramento de mercados para eventual atuação no câmbio

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central publicou na noite desta terça-feira resolução que altera a dinâmica de monitoramento dos mercados para eventual atuação da instituição no câmbio.

Conforme a Resolução BCB nº 473, o Departamento das Reservas Internacionais (Depin) será responsável por manter "permanente monitoramento dos mercados", visando subsidiar a tomada de decisões para atuação do BC no câmbio. Anteriormente, esta atribuição era do Depin e também do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab).