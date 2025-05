BC do Japão recebe pedidos para aumentar compra de títulos em meio à alta dos rendimentos

De acordo com o plano atual estabelecido no ano passado, o Banco do Japão tem diminuído as compras de títulos em cerca de 400 bilhões de ienes por trimestre para reduzir pela metade as compras mensais para 3 trilhões de ienes até março de 2026 - um ritmo que diminuirá seu balanço patrimonial de US$3,9 trilhões em até 8%.

"Levando em conta o risco de piora das condições de oferta e demanda em tempos de instabilidade do mercado, o Banco do Japão deveria reduzir o tamanho de sua redução trimestral para cerca de 200 bilhões de ienes", disse um entrevistado da pesquisa.

Os resultados da pesquisa foram divulgados como parte dos materiais informativos que o Banco do Japão preparou para uma reunião de dois dias com os participantes do mercado de títulos, que teve início nesta terça-feira.

A pesquisa e o resultado da reunião serão levados em consideração quando o Banco do Japão revisar seu plano de aperto quantitativo em sua próxima reunião de política monetária, nos dias 16 e 17 de junho.

Embora o Banco do Japão também tenha começado a reduzir sua enorme compra de títulos no ano passado, ele ainda possui cerca de metade dos títulos governamentais em circulação.