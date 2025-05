China reduz taxas de juros para ajudar economia em meio a guerra comercial

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - A China cortou as taxas de juros de referência para empréstimos pela primeira vez desde outubro nesta terça-feira, enquanto os principais bancos estatais reduziram as taxas de depósito, com as autoridades trabalhando para afrouxar a política monetária para ajudar a proteger a economia do impacto da guerra comercial com os Estados Unidos.

Os cortes nas taxas, amplamente esperados, têm como objetivo estimular o consumo e o crescimento dos empréstimos, ao mesmo tempo em que protege as margens de lucro cada vez menores dos credores comerciais.

Ainda assim, o tamanho dos cortes foi moderado e refletiu o ritmo gradual de afrouxamento monetário nos últimos anos e o que analistas interpretaram como uma certa cautela entre as autoridades em relação a medidas mais agressivas enquanto lidam com a guerra comercial com os Estados Unidos.