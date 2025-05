Disputas comerciais devem ser resolvidas o mais rápido possível, diz Alemanha antes do G7

O governo Trump impôs uma tarifa de 25% sobre as importações de aço, alumínio e automóveis dos EUA, bem como uma tarifa básica de 10% sobre quase todos os países, com tarifas "recíprocas" adicionais - totalizando 20% no caso da UE - previstas se as negociações durante uma pausa de 90 dias fracassarem.

A Alemanha e a União Europeia querem chegar a um acordo com Washington, mas o tempo está passando. "Ao mesmo tempo, como o maior mercado único do mundo, estamos determinados a defender nossos interesses", disse Klingbeil sobre a UE.

Ele recebeu com satisfação a oportunidade de se reunir pessoalmente com seus pares do G7 depois de assumir o cargo há duas semanas, observando que o fortalecimento da cooperação internacional é mais importante do que nunca em vista das turbulências globais.

"Temos que enviar um sinal claro de que o G7 continuará a estar firmemente ao lado da Ucrânia", disse Klingbeil, acrescentando que o grupo está fazendo tudo o que pode para garantir uma paz justa e duradoura.

Outro tópico das reuniões do G7 será a reconstrução da Ucrânia após "a terrível destruição causada pela guerra do presidente russo Vladimir Putin" e, especialmente, como o investimento privado pode ser mobilizado, disse Klingbeil.

(Reportagem de Christian Kraemer)