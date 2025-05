Dólar tem leve alta ante real em dia de ajustes

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Em uma sessão sem notícias de impacto, o dólar oscilou em margens estreitas no Brasil e fechou a terça-feira em leve alta, com investidores ajustando posições após o recuo da véspera, em meio a preocupações com o déficit fiscal dos Estados Unidos.

O dólar à vista fechou em leve alta de 0,23%, aos R$5,6677. No mês, a divisa acumula leve baixa de 0,15%.