Escrivá, do BCE, vê riscos para setor financeiro global decorrentes de política comercial dos EUA

MADRI (Reuters) - As tensões geopolíticas e comerciais decorrentes das tarifas dos Estados Unidos representam um risco para a estabilidade do sistema financeiro internacional e para o crescimento econômico global, alertou o membro do Banco Central Europeu José Luis Escrivá nesta terça-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem ameaçado repetidamente os parceiros comerciais com uma série de medidas tarifárias punitivas, apenas para revogar algumas delas no último minuto, deixando os líderes mundiais perplexos e assustando empresários.

Escrivá considerou a imprevisibilidade das políticas do governo Trump, do comércio à economia em geral, como um dos riscos que definem o ambiente global, com a "possível deterioração da confiança dos investidores internacionais na economia dos EUA" também gerando incerteza.