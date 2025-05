Futuros de Wall Street recuam com comentários de membros do Fed em foco

Atualmente, operadores esperam pelo menos dois cortes de 25 pontos-base na taxa de juros até o final do ano, sendo o primeiro esperado para setembro, de acordo com dados compilados pela LSEG.

As autoridades do Fed que falaram na segunda-feira foram cautelosas em relação às ramificações do rebaixamento da recomendação de crédito do governo dos EUA e às condições instáveis do mercado.

Inicialmente, as ações caíram na segunda-feira, enquanto os rendimentos dos Treasuries subiram, à medida que os investidores avaliavam as implicações do rebaixamento do crédito soberano dos EUA pela Moody's para "Aa1", de "Aaa", citando a dívida de US$36 trilhões do governo.

O S&P 500 subiu mais tarde para registrar ganhos marginais - seu sexto avanço consecutivo - enquanto os rendimentos dos títulos se afastaram de suas máximas intradiárias.

As preocupações com o aumento da dívida dos EUA continuavam em foco, com a votação do projeto de lei de corte de impostos do presidente Donald Trump na Câmara dos Deputados sendo esperada para esta semana.

O futuro do S&P 500 caía 0,28%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,4%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,15%.