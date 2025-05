Governo abre nova seleção para contratação de moradias do MCMV

SÃO PAULO (Reuters) - O governo federal anunciou nesta terça-feira novo ciclo de contratações de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.

Segundo comunicado do Ministério das Cidades, os recursos para contratação das novas unidades já estão garantidos, incluindo R$14,8 bilhões disponíveis do FAR.

A expectativa do governo é que o ciclo permaneça aberto até agosto de 2026, ou até serem atingidas as metas de cada região.