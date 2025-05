Honda reduzirá investimento em veículos elétricos e focará em híbridos

A montadora tem como meta vender de 2,2 milhões a 2,3 milhões de veículos híbridos até 2030, um grande salto em relação aos 868.000 vendidos no ano passado. Isso também se compara a um total de 3,8 milhões de veículos vendidos no total no ano passado.

A Honda disse, no entanto, que ainda planeja ter veículos movidos a bateria e células de combustível representando todas as suas vendas de carros novos até 2040.