Ibovespa renova recorde e fecha acima dos 140 mil pontos pela 1ª vez

- COGNA ON recuou 7,79% e YDUQS ON caiu 5,07%, com agentes ainda digerindo as novas regras para o ensino a distância. Apesar da avaliação de que o novo marco reduz a incerteza regulatória, analistas também estimam efeitos nas margens do setor. Fora do Ibovespa, ANIMA ON cedeu 8,39% e SER EDUCACIONAL ON subiu 2,44%.

- PETROBRAS PN avançou 0,41%, em dia de variação modesta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedeu 0,24%. Também no radar estava uma decisão do Ibama, tomada na segunda-feira, que permitirá que a Petrobras dê mais um passo em direção à perfuração de petróleo na Amazônia, mas com uma importante ressalva para licenças futuras na área.

- PETZ ON fechou com elevação de 1,39%, tendo de pano de fundo notícia de que o Cade deve aprovar a fusão da companhia com a rival Cobasi. De acordo com o Brazil Journal, a superintendência-geral do órgão antitruste chegou à conclusão de que o nível de concentração das duas empresas somadas é muito baixo, o que torna desnecessário qualquer tipo de compensação.

- GPA ON recuou 3,13%, no terceiro pregão seguido de baixa e ampliando as perdas do mês, marcado pela divulgação de um resultado do primeiro trimestre ainda com prejuízo e mudanças no conselho de administração, além da desistência do investidor Nelson Tanure de seus planos para o varejista. A perda no mês agora supera 24%, após alta de quase 37% em abril.

- SABESP ON valorizou-se 2,32%, endossada por relatório do UBS BB elevando o preço-alvo dos papéis de R$118 para R$145 e reiterando a recomendação de compra. "Ainda vemos potencial de valorização para as ações com iniciativas de corte de custos, oportunidades de crescimento, otimização da estrutura de capital e crescimento orgânico", afirmaram os analistas.

- BANCO DO BRASIL ON avançou 1,84%, em dia de trégua após fortes perdas na esteira da decepção com balanço do primeiro trimestre. No setor, ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,13%, SANTANDER BRASIL UNIT recuou 0,1% e BTG PACTUAL UNIT perdeu 1,19%, enquanto BRADESCO PN avançou 0,97%.