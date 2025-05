Ibovespa recua após máximas com educação entre destaques negativos

- YDUQS ON caía 5,2% e COGNA ON recuava 3,9%, com agentes ainda digerindo as novas regras para o ensino a distância. Para o BTG Pactual, o novo marco tende a ser negativo para o setor, entre outras razões, porque aumenta os custos em um segmento que historicamente tem tido dificuldades em repassar a inflação de custos para as mensalidades.

- PETROBRAS PN avançava 0,81%, tendo como pano de fundo um decréscimo de 0,03% no preço do barril de petróleo Brent. Também no radar estava uma decisão do Ibama tomada na segunda-feira, que permitirá que a Petrobras dê mais um passo em direção à perfuração de petróleo na Amazônia, mas veio com uma importante ressalva para licenças futuras na área.

- PETZ ON tinha elevação de 6,02%, tendo no radar notícia de que o órgão antitruste Cade deve aprovar a fusão da companhia com a rival Cobasi. De acordo com o Brazil Journal, a superintendência-geral do Cade chegou à conclusão de que o nível de concentração das duas empresas somadas é muito baixo, o que torna desnecessário qualquer tipo de compensação.

- MARFRIG ON valorizava-se 3,67%, retomando o sinal positivo após ajustes na véspera, com o setor de proteínas entre os destaques na coluna de alta do Ibovespa. BRF ON ganhava 2,54% e JBS ON subia 1,37%. MINERVA ON era exceção com queda de 0,19%.

- MAGAZINE LUIZA ON perdia 2,63%, em sessão mais negativa para o setor de consumo, com GPA ON sendo negociada em baixa de 3,13% e CVC BRASIL ON perdendo 3,04%. O índice do setor de consumo tinha declínio de 0,85%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,1%, enquanto BRADESCO PN caía 0,19%, BANCO DO BRASIL ON mostrava acréscimo de 0,76%, SANTANDER BRASIL UNIT recuava 0,52% e BTG PACTUAL UNIT perdia 1,6%.