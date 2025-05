Ibovespa titubeia na abertura após máximas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa rondava a estabilidade nos primeiros negócios desta terça-feira, após renovar máximas históricas na véspera, com Marfrig entre os destaques positivos, enquanto Magazine Luiza figurava entre as maiores quedas.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,03%, a 139.673,71 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, caía 0,11%.

(Por Paula Arend Laier)