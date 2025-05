Marco regulatório do EaD aumenta custos, mas promete melhorar qualidade do ensino, dizem especialistas

As ações de empresas do setor fecharam nesta terça-feira em grande parte em terreno negativo, com Yduqs caindo 5,07%; Cogna recuando 7,79%; Ânima desvalorizando-se 8,39%; e Vitru retraindo 8,96%.

De acordo com a 15ª edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil, as modalidades de ensino presencial e a distância estão quase no mesmo patamar de matrículas, com uma pequena diferença a favor dos cursos presenciais. O mapa foi elaborado pelo Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior do país.

Segundo o levantamento, as matrículas em cursos presenciais respondem por 50,7% do total, enquanto os cursos a distância representam 49,3% dos alunos no ensino superior do país, um aumento de 3,4 pontos percentuais em relação a 2022.

"Embora o ritmo de crescimento da EaD tenha desacelerado e a queda nos cursos presenciais também tenha diminuído, seguindo a tendência observada nos últimos anos, a previsão é de que o próximo Censo da Educação Superior, referente ao ano de 2024, já revele um número maior de alunos na modalidade EaD", de acordo com o documento.

Segundo Costin, o EaD pode ajudar a democratizar o ensino, mas não da forma que se observou em alguns cursos no Brasil, com o que ela chamou de um ensino precarizado, assíncrono e sem mediação ou tutoria para os estudantes tirarem dúvidas.

"Chegamos na metade dos alunos brasileiros estudando por EaD e, infelizmente, é um EaD sem a qualidade em boa parte dos casos", afirmou a especialista, citando ainda uma taxa elevada de desistência por parte de alunos dessa modalidade.