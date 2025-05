Não haverá fuga de capital com taxação de remessas de dividendos, diz secretário de Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, disse nesta terça-feira que pode “garantir” que a taxação de remessas de dividendos ao exterior, proposta pelo governo na reforma do Imposto do Renda, não vai gerar fuga de capitais do Brasil.

Em audiência pública na comissão da Câmara dos Deputados que trata do projeto, Pinto argumentou que a cobrança proposta pelo governo, de 10%, está dentro da recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 5% a 15%.

(Por Bernardo Caram)