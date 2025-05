Oferta de ações da CATL em Hong Kong aumenta perspectivas de captação por empresas chinesas

Por Scott Murdoch e Julie Zhu

HONG KONG (Reuters) - As ações da fabricante chinesa de baterias CATL fecharam em alta de 16% na estreia em Hong Kong nesta terça-feira, depois que a companhia levantou US$4,6 bilhões na maior listagem do mundo até agora este ano.

A forte estreia da CATL ocorreu apesar do aumento da incerteza no mercado, da desaceleração econômica chinesa e da inclusão da empresa em uma lista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em janeiro, que reúne companhias acusadas por Washington de trabalhar com os militares chineses.