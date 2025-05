Parlamentares republicanos buscam Trump para consertar divisões sobre legislação tributária

O projeto de lei estenderia os cortes de impostos implementados por Trump em 2017, que foram sua principal conquista legislativa no primeiro mandato, e também acrescentaria isenções fiscais sobre a renda proveniente de gorjetas e de horas extras, que fizeram parte de suas promessas de campanha.

A expectativa é de que ele tente unificar a maioria republicana da Câmara dos Deputados, que é de 220 a 213, incluindo a ala conservadora ansiosa por cortes profundos nos gastos, moderados preocupados em proteger programas e parlamentares que desejam proteger a capacidade de seus eleitores de deduzir impostos estaduais e locais.

Os republicanos estão buscando manobras parlamentares para contornar as objeções dos democratas, que afirmam que o projeto de lei beneficia desproporcionalmente os mais ricos e que afetará profundamente programas sociais.

"Acho que ele incentivará as pessoas a se unirem e acho que será um discurso otimista... Estou feliz que ele esteja vindo", disse o deputado republicano Ralph Norman, da Carolina do Sul, um dos poucos que votaram contra o projeto na sexta-feira.

O presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, pretende aprovar a medida até quinta-feira, antes do fim de semana do feriado do Memorial Day, preparando o terreno para que o Senado a aprove no próximo mês.

"Estou muito otimista de que encontraremos o ponto de equilíbrio certo para que esse projeto de lei seja aprovado", disse Johnson a repórteres na segunda-feira, mesmo reconhecendo que algumas questões não foram resolvidas.