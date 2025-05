Petrobras tem vitória em plano de perfuração na Amazônia, mas licenciamento futuro é incerto

Por Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma decisão do órgão ambiental Ibama tomada na segunda-feira permitirá que a Petrobras dê mais um passo em direção à perfuração de petróleo em uma cobiçada região offshore, mas veio com uma importante ressalva para licenças futuras na área.

Documentos vistos pela Reuters mostram que o chefe do Ibama, Rodrigo Agostinho, advertiu em sua decisão contra a "multiplicação desordenada de futuras solicitações de licenças ambientais" na bacia da Foz do Amazonas, uma fronteira petrolífera próxima à foz do rio Amazonas.