Petróleo tem queda leve com incerteza geopolítica e sinais de demanda fraca da China

A Rússia foi o segundo maior produtor de petróleo bruto do mundo em 2024, atrás dos EUA, de acordo com dados norte-americanos.

Na China, dados mostrando desaceleração no crescimento da produção industrial e das vendas no varejo aumentaram a pressão sobre os preços do petróleo, com analistas esperando uma desaceleração na demanda por combustível do maior importador de petróleo do mundo.

(Reportagem de Scott DiSavino, Trixie Yap e Laila Kearney)