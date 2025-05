Sonda da Petrobras poderá viajar para Foz do Amazonas até o final do mês, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O navio-sonda que a Petrobras planeja usar para perfurar a Bacia da Foz do Amazonas estará pronto para viajar ao local, em águas ultraprofundas da costa do Amapá, até o fim do mês, disseram três fontes próximas ao assunto à Reuters, enquanto a empresa corre para obter uma licença de perfuração na região considerada uma nova fronteira petrolífera.

Segundo as fontes, o trabalho de limpeza de corais da sonda está quase concluído. Com a atividade finalizada, a embarcação estaria pronta para partir para a região considerada promissora em reservas de petróleo, mas também sensível em termos ambientais.