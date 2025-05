Stablecoins provocam volatilidade em fluxos de capital no Brasil, diz diretor do BC

LONDRES (Reuters) - O aumento da popularidade de stablecoins lastreadas em dólares como forma de transferir dinheiro para o exterior está elevando a volatilidade dos fluxos de capital no Brasil, disse o diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, Renato Gomes, nesta terça-feira.

O uso de criptomoedas pelos brasileiros tem aumentado nos últimos dois a três anos, com cerca de 90% do fluxo vinculado a stablecoins -- dinheiro digital atrelado a moedas importantes como o dólar -- estima o BC.

Gomes disse que uma das questões "preocupantes" é que as stablecoins podem ser uma forma de contornar os controles e balanços normais para a conversão de reais em dólares e sua transferência para dentro e fora do país.