Wall St abre em baixa antes dos comentários de autoridades do Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta terça-feira, com os investidores aguardando comentários de autoridades do Federal Reserve ao longo do dia para avaliar o impacto potencial das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no segundo semestre de 2025.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,13% na abertura para 42.735,11 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,32%, a 5.944,66 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,43%, para 19.132,057 pontos.

(Reportagem de Kanchana Chakravarty em Bengaluru)