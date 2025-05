Wall Street cai, com alta dos rendimentos dos Treasuries em foco

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta terça-feira, com o índice de referência S&P 500 encerrando seis sessões consecutivas de ganhos, pressionado pela alta dos rendimentos dos Treasuries, com o perfil da dívida dos EUA em foco.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,38%, para 5.940,74 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,38%, para 19.142,71 pontos. O Dow Jones caiu 0,26%, para 42.677,18 pontos.