XP tem lucro líquido de R$1,24 bi no 1º tri e anuncia recompra

A XP também começou a divulgar uma métrica ampliada de ativos, que considera recursos de distribuição, administração e gestão, e que, combinados, se aproximaram de R$1,8 trilhão no primeiro trimestre, alta de 13% ano a ano.

No primeiro trimestre, a captação líquida total somou R$24 bilhões, alta de 79% ano a ano, mas queda de 19% no trimestre. A captação líquida de varejo alcançou R$20 bilhões, 1% abaixo do trimestre anterior, mas 53% acima do mesmo período de 2024.

Mansur afirmou que a XP está confortável com esse número de captação em varejo, por volta de R$20 bilhões.

No final do primeiro trimestre, a XP tinha quase 4,7 milhões de clientes ativos, alta de 2% ano a ano e estável no trimestre. Os assessores somavam 18,1 mil.

RECOMPRA

A XP afirmou que a recompra de ações faz parte do plano de retorno de capital aos acionistas, e alinhada com o "guidance" de Índice de Basileia - entre 16% e 19% em 2026.