Ação da Gol dispara com aprovação de plano de recuperação judicial nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Gol disparavam nesta quarta-feira, um dia após a aérea informar que seu plano de reestruturação foi aprovado pela Justiça dos Estados Unidos e que espera deixar o processo de recuperação judicial, ou Chapter 11, em junho.

Por volta das 15h20, o papel da Gol subia 31,37%, a R$1,34, tendo disparado até 44% no melhor momento até agora. O Ibovespa, índice de referência da bolsa paulista, caía 1,8%.

De acordo com analistas do BTG Pactual, a aprovação do tribunal reduz significativamente a incerteza quanto à reestruturação financeira da GOL e aumenta a flexibilidade estratégica da empresa no futuro.