Baidu diz que tecnologia doméstica protegerá inovação em IA de restrições dos EUA

Por Akash Sriram e Liam Mo

(Reuters) - A chinesa Baidu afirmou nesta quarta-feira que os controles de exportação dos Estados Unidos sobre semicondutores não afetarão significativamente o desenvolvimento de sua inteligência artificial, citando o acesso a alternativas domésticas.

O principal mecanismo de busca da China também divulgou resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas, impulsionados pela crescente demanda por seus serviços de nuvem com IA.