BCE adverte que mercados otimistas estão "fora de sincronia" com um mundo incerto

"Apesar dos recuos, as avaliações das ações permanecem elevadas, enquanto os spreads de crédito ainda parecem fora de sincronia com o risco de crédito subjacente", disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, no prefácio.

O BCE descreveu as tarifas como um "grande risco negativo", estimando que um aumento de um desvio padrão em um índice que mede a incerteza da política comercial reduziu a previsão de crescimento em 0,15 ponto percentual após quatro trimestres.

Esse aumento na incerteza também fez com que os preços das ações dos bancos caíssem 10,4% após seis meses e aumentou seu custo de empréstimo no mercado de títulos em 7 pontos-base, disse o BCE.

Entre outros riscos, o BCE listou ataques cibernéticos, investimentos concentrados em mercados privados e ligações crescentes - embora ainda tênues - entre as criptomoedas e as finanças tradicionais.

(Reportagem de Francesco Canepa)