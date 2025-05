BCE não tem dúvidas de que Fed continuará fornecendo dólares ao exterior

FRANKFURT (Reuters) - Os supervisores do Banco Central Europeu estão analisando a exposição dos bancos da zona do euro ao dólar, mas não há dúvida de que o Federal Reserve continuará fornecendo liquidez em momentos de estresse, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta quarta-feira.

Os recentes ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Fed têm levantado dúvidas sobre a independência do banco central norte-americano e seu compromisso de longa data de garantir que os bancos estrangeiros não fiquem sem dólares quando os mercados de financiamento secarem.

De Guindos disse que o braço de supervisão do BCE está analisando esse risco, mas ele está confiante de que as chamadas linhas de swap entre o Fed e os principais bancos centrais, incluindo o BCE, têm sido benéficas para ambos os lados e continuarão.