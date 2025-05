Bitcoin renova máxima histórica

A performance do bitcoin também coincide com a fraqueza contínua do dólar.

Participantes do mercado de criptoativos frequentemente apontam o envolvimento crescente de empresas financeiras tradicionais entre as razões para a alta do bitcoin.

Nessa semana, eles citaram declarações do CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, um cético de criptomoedas de longa data, de que seus clientes podem comprar bitcoin, bem como a inclusão das ações da Coinbase no índice S&P 500 neste mês, como fatores que ajudaram na alta

(Reportagem de Samuel Indyk e Alun John)