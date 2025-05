China diz que negociações comerciais com os EUA são importantes mas que é necessário multilateralismo

GENEBRA (Reuters) - A China disse nesta quarta-feira que as negociações comerciais com os Estados Unidos foram um passo importante para preencher as lacunas, mas que o multilateralismo é "indispensável" para encontrar uma saída para a turbulência do comércio global.

"Embora as negociações bilaterais possam às vezes funcionar, a China acredita que o multilateralismo é a escolha inevitável e definitiva para enfrentar os desafios globais", disse a China. "Precisamos encontrar uma saída", acrescentou.

A China e dezenas de outros países foram atingidos pelas chamadas tarifas recíprocas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, nos últimos meses, antes da realização de negociações entre os parceiros comerciais em maio para reduzir as crescentes tensões comerciais.