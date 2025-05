China diz que negociações comerciais com os EUA são importantes, mas que o multilateralismo é fundamental

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - A China disse nesta quarta-feira que as negociações comerciais com os Estados Unidos foram um passo importante para reduzir as lacunas, mas o que é realmente necessário é o multilateralismo "indispensável" para encontrar uma saída para a turbulência do comércio global.

"Embora as negociações bilaterais possam, às vezes, funcionar, a China acredita que o multilateralismo é a escolha inevitável e definitiva para enfrentar os desafios globais", disse a missão da China na Organização Mundial do Comércio em comunicado em reunião do Conselho Geral da OMC em Genebra.