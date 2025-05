Conselho econômico alemão prevê estagnação da economia em 2025

A Alemanha foi o único membro das economias avançadas do G7 que não conseguiu crescer nos últimos dois anos, sobrecarregada por restrições fiscais e uma desaceleração industrial.

As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem causar um grande golpe em sua economia, que é voltada para a exportação.

"A economia alemã será significativamente influenciada por dois fatores em um futuro próximo: a política tarifária dos EUA e o pacote fiscal", disse Monika Schnitzer, presidente do conselho, em comunicado sobre a previsão.

Os EUA foram o maior parceiro comercial da Alemanha em 2024, com o comércio bilateral de mercadorias totalizando 253 bilhões de euros.

"Mesmo que de fato as tarifas sejam reduzidas, que Trump tenha sucesso com sua 'economia de acordos' e que os países simplesmente comercializem e as tarifas não sejam tão altas, ele conseguiu introduzir uma enorme incerteza no sistema", disse Ulrike Malmendier, membro do conselho, em uma coletiva de imprensa em Berlim.

IMPULSO DE CRESCIMENTO ADIADO