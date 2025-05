Risco fiscal nos Estados Unidos faz dólar ceder ante o real

“A preocupação com o fiscal norte-americano levou o dólar a perder valor no nível global, mas aqui (no Brasil) não cai mais por conta do nosso próprio fiscal. Temos risco fiscal lá e cá”, acrescentou.

Nesta quarta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória (MP) sobre o setor elétrico que institui a chamada "justiça tarifária", ampliando a gratuidade da conta de luz para milhões de pequenos consumidores.

Os detalhes da MP ainda seriam conhecidos, após publicação no Diário Oficial. Nos bastidores, o governo vinha afirmando que a intenção era de que não houvesse impacto fiscal.

Em meio aos desafios fiscais nos EUA e no Brasil, o dólar marcou a máxima de R$5,6788 (+0,20%) às 9h07, mas se revezou entre baixas e altas em diferentes momentos, até renovar mínimas sequenciais na reta final, já na última hora de sessão, encerrando aos R$5,6413.

"O movimento do câmbio hoje segue a tendência global, com maiores receios sobre a sustentabilidade fiscal de economias desenvolvidas", pontuou André Valério, economista sênior do Inter. "O real apreciou na margem, seguindo a tendência global, mas não observamos nenhuma moeda apresentando ganhos expressivos."

Às 17h19, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,34%, a 99,624.