Dólar ronda estabilidade com políticas comercial e fiscal dos EUA em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,14%, a R$5,668 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a fraqueza da divisa norte-americana frente a seus pares fortes e uma relativa estabilidade ante moedas emergentes, como o peso mexicano e o peso chileno.

Os investidores pareciam evitar realizar grandes apostas em qualquer direção, conforme aguardam novos impulsionadores para os dois assuntos que têm influenciado as negociações nesta semana: a política comercial dos EUA e temores com o cenário fiscal da maior economia do mundo.

Sobre o comércio, os mercados esperam por mais anúncios de acordos tarifários pelos EUA, que tem negociado com parceiros a redução permanente das altas tarifas anunciadas em 2 de abril. O país já anunciou um acordo com o Reino Unido e uma trégua comercial com a China.

"O choque tarifário já meio que passou, as tensões comerciais foram reduzidas, embora de maneira temporária. A gente não sabe o que vai acontecer, mas se espera que o choque tenha prejuízos para a economia norte-americana, a gente só não sabe qual vai ser a magnitude desses impactos", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Já em relação ao fiscal, o foco está em torno das discussões no Congresso dos EUA sobre um projeto de lei de cortes de impostos que, se aprovado em seu atual formato, pode acrescentar até US$5 trilhões de dólares à divida do governo, segundo analistas independentes.