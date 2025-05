Futuros de Wall Street recuam em meio a impasse sobre agenda tributária de Trump

"Quando as tarifas e a incerteza reduzem o crescimento, outras questões também são levantadas sobre como o déficit federal dos EUA será afetado pela economia", disse Daniel Bergvall, chefe de previsão econômica da SEB.

O futuro do S&P 500 caía 0,91%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 1,01%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,61%.

A Nvidia liderava as perdas entre as ações de megacaps, caindo quase 1%.

Autoridades do Federal Reserve disseram na terça-feira que esperam que as tarifas dos EUA aumentem os preços, mas aconselharam paciência antes que qualquer decisão sobre a taxa de juros seja tomada.

A temporada de balanços está quase no fim, com mais de 90% do S&P 500 tendo divulgado os resultados, embora a Nvidia deva divulgar seus resultados na próxima semana.

Apesar das perdas, as ações dos EUA têm tido um mês sólido até o momento. O S&P 500 está mais de 17% acima de suas mínimas de abril, quando as tarifas recíprocas de Trump agitaram os mercados globais.