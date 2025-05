Ibovespa fecha em queda com realização de lucros após renovar máxima histórica

- PETROBRAS PN recuou 1,12%, conforme os preços do petróleo no exterior abandonaram os ganhos e o barril de Brent fechou em queda de 0,72%. O governo do Estado do Rio de Janeiro propôs à estatal um Programa de Recuperação Fiscal (Refis) para encerrar disputas sobre dívidas que podem chegar a R$28 bilhões, em grande parte relacionadas ao imposto estadual ICMS. "Estamos negociando um grande Refis com a Petrobras", disse o governador fluminense, Cláudio Castro.

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 2,01%, em dia mais negativo para bancos do Ibovespa, com BRADESCO PN fechando em queda de 1,78%, SANTANDER BRASIL UNIT recuando 2% e BTG PACTUAL UNIT encerrando com declínio de 1,2%. BANCO DO BRASIL ON flertou com o sinal negativo, mas sucumbiu à piora no segmento e fechou com declínio de 0,94%.

- RAÍZEN PN avançou 5,95%, tendo como pano de fundo notícia de que o Pátria submeteu neste mês à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) operação referente à aquisição de ativos relativos a projetos de usinas de geração solar distribuída detidos pela companhia, conforme processo disponível no site do órgão regulador. O CEO da Raízen afirmou recentemente que a empresa "está seguindo" com a venda dos ativos de energia para reduzir o endividamento.

- VAMOS ON caiu 6,6%, enfraquecida pelo avanço das taxas dos contratos de DI, que derrubou outros papéis sensíveis a juros, como CYRELA ON, que perdeu 5,61%, e MAGAZINE LUIZA ON, que recuou 4,06%.

- AZUL PN perdeu 5,56%, ainda enfraquecida por preocupações de agentes financeiros com a liquidez da companhia. Na véspera, a Standard & Poor's cortou a nota de crédito da empresa para "CCC-", com perspectiva negativa, citando maior probabilidade de "default" nos próximos seis a 12 meses. Uma reportagem da Bloomberg afirmou que a Azul pode fazer um pedido de recuperação judicial nos EUA "já na próxima semana" e que discute com credores financiamento de cerca de US$600 milhões.

- GOL PN, que não está no Ibovespa, disparou 35,29%, um dia após a aérea informar que seu plano de reestruturação foi aprovado pela Justiça dos Estados Unidos e que espera deixar o processo de recuperação judicial, ou Chapter 11, em junho. De acordo com analistas do BTG Pactual, a aprovação reduz significativamente a incerteza quanto à reestruturação financeira da Gol e aumenta a flexibilidade estratégica da empresa no futuro.