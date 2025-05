Johnson diz que Câmara pode votar projeto de lei de impostos e gastos de Trump nesta 4ª-feira

"Acredito que vamos pousar esse avião", disse ele aos repórteres.

Não ficou imediatamente claro quais mudanças Johnson e Trump fizeram para ganhar o apoio de um grupo de republicanos linha-dura que pressionaram por cortes mais profundos nos gastos. Os membros desse grupo disseram mais cedo que estavam animados com as negociações, mas que precisavam de mais tempo.

O projeto de lei estenderá os cortes de impostos de 2017 assinados por Trump, criará novos incentivos para a renda de gorjetas e empréstimos para automóveis, acabará com muitos subsídios para a energia verde e aumentará os gastos com as Forças Armadas e a fiscalização da imigração. Ele também restringirá a elegibilidade para programas de alimentação e saúde que atendem a milhões de norte-americanos de baixa renda.

O não partidário Escritório de Orçamento do Congresso estima que o projeto de lei acrescentará US$3,8 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões dos EUA na próxima década.

Na semana passada, a empresa de classificação de crédito Moody's retirou do governo dos EUA sua recomendação de crédito de primeira linha, citando a dívida crescente do país. O mercado acionário norte-americano caiu nesta quarta-feira em meio à preocupação dos investidores com o aumento da dívida.

Johnson disse mais cedo que os negociadores republicanos haviam concordado com as deduções de impostos estaduais e locais -- uma questão importante para os parlamentares republicanos de Nova York e da Califórnia, que são fundamentais para sua estreita maioria -- mas reconheceu a resistência do grupo linha-dura.