Juros futuros sobem em meio a preocupações com a área fiscal no Brasil e nos EUA

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a quarta-feira em alta, acompanhando o avanço firme dos rendimentos dos Treasuries no exterior em função de preocupações com o déficit fiscal nos EUA, ao mesmo tempo em que, no Brasil, o equilíbrio das contas públicas seguia como uma questão sensível para os investidores.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,755%, ante o ajuste de 14,733% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2027 marcava 14,05%, em alta de 8 pontos-base ante o ajuste de 13,967%.