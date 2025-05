Mais de 30 mercados já colocaram restrições a frango do Brasil por gripe aviária

SÃO PAULO (Reuters) -Mais de 30 destinos comerciais já impuseram algum tipo de suspensão temporária a importações de carne de frango vindas do Brasil após a confirmação de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul, segundo comunicado do Ministério da Agricultura nesta quarta-feira.

As restrições colocadas podem ser nacionais ou localizadas, apenas para a carne de frango do Estado gaúcho ou do município de Montenegro (RS), foco da gripe aviária.

De acordo com a pasta, suspenderam totalmente o produto vindo do Brasil os seguintes mercados: China, União Europeia, México, Iraque, Coreia do Sul, Chile, África do Sul, União Euroasiática, Peru, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Argentina, Timor-Leste, Marrocos, Bolívia, Sri Lanka, Paquistão, Filipinas e Jordânia.