Mercado Livre substituirá Galperin por Szarfsztejn como CEO a partir de 2026

SÃO PAULO (Reuters) -O Mercado Livre informou nesta quarta-feira que seu cofundador e atual CEO, Marcos Galperin, será substituído pelo atual presidente da área de comércio da empresa, Ariel Szarfsztejn, a partir do próximo ano.

Galperin assumirá "um papel mais estratégico dentro da companhia, como presidente executivo do conselho, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026", disse o Mercado Livre em comunicado à SEC, reguladora do mercado de capitais nos EUA.

Galperin cofundou o Mercado Livre há 26 anos, transformando a gigante de comércio eletrônico na empresa mais valiosa da América Latina em valor de mercado.