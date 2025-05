Mercados de China e Hong Kong fecham em alta com ações de mineração e baterias

O mercado de IPOs de Hong Kong tem visto uma forte retomada em 2025, com o total de receitas no acumulado do ano atingindo US$9 bilhões, um aumento de 320% em relação ao ano anterior, de acordo com o UBS.

As ações relacionadas à mineração avançaram depois que os preços do ouro atingiram os níveis mais altos em uma semana. A Zijin Mining teve alta e 5,9%.

O papéis do CMOC Group, a maior mineradora de cobalto do mundo, subiram 3% depois que a empresa pediu à República Democrática do Congo, na semana passada, que suspendesse a proibição das exportações do metal para baterias, disseram fontes à Reuters.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,61%, a 37.298 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,62%, a 23.827 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,21%, a 3.387 pontos.