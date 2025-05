Minério de ferro sobe com dólar mais fraco e demanda estável

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta quarta-feira, apoiados pelo recuo do dólar e pela demanda resistente pelo ingrediente de fabricação de aço, embora a fraqueza do setor imobiliário da China tenha limitado os ganhos.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,76%, a 728,5 iuanes (US$101,10) a tonelada.